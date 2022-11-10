壽司郎去年3月推出名字有「鮭魚」者用餐免費，掀起鮭魚之亂，今年爭鮮在雙11也推出姓名優惠活動，名字有「丨」（音同滾，指上下貫通的樣子）餐費打5折，若名字有「丨丨」全桌免費，限使用一次，引來不少網友們砲轟沒誠意，誰的名字會有「丨丨」，不如不要辦，但其實真的有人叫做「蘇丨丨」，還上過節目。

爭鮮雙11祭出多重好康，只要名字有兩個「丨丨」，11日當天用餐可享折扣。(圖／爭鮮餐飲提供)

「爭鮮」在臉書發文，宣布爭鮮餐飲聯合旗下6大品牌的雙11優惠活動，推出加碼優惠，11日當天出示身分證、駕照等有效證件，到爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、定食8、MAGiC TOUCH及樂鮮用餐，凡姓名有一個「丨」字，用餐5折優惠，叫「丨丨」的整桌免費，優惠僅供內用，同桌至最多4人，在爭鮮餐飲各品牌僅限使用一次。

但爭鮮的「丨丨」活動一出，網友罵翻立刻罵翻，認為名字叫「丨丨」難度太高，且僅限一次很沒誠意，「2個丨太難了」、「基本上會叫丨丨的人少之又少！甚至是不可能，除非又有人去改名！」、「會不會又有人要衝去改名了」、「活動要辦不辦的，誰名字會叫丨丨、「超爛，不如不要辦」、「這活動有點怕人家參加，建議開放伊伊、依依、壹壹之類同音的都能參與」。

但其實還真的有人名字是「丨丨」，這人名叫蘇丨丨，去年4月曾參加《小明星大跟班》節目，分享「丨丨」名字的由來，因為母親生他的預產期在11月，父親翻字典發現部首第一畫第一個字是「丨」，因此將兒子取名為「丨丨」，而姊姊在6月6日出生，所以取作「蘇六六」。蘇丨丨表示，因為名字太特別，曾經被警察盤查時問名字怎麼念，他回答「滾」，差點被抓走。