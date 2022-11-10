豐原慈濟宮10日在媽祖見證下，捐贈磁吸式爆閃燈30組及LED停車受檢牌9組給豐原警分局。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

豐原慈濟宮10日在媽祖見證下，捐贈磁吸式爆閃燈30組及LED停車受檢牌9組給豐原警分局。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市豐原警分局夜間執行路檢時勤務時，除擺設LED停車受檢牌外，也在巡邏車頂上增置爆閃燈，以提醒用路人減速受檢，並提升員警執勤安全。豐原慈濟宮10日在媽祖見證下，捐贈磁吸式爆閃燈30組及LED停車受檢牌9組給分局，分局長劉安杰代表接受並頒發感謝狀，對熱心公益之舉表達感謝。

慈濟宮主委陳誌鋒表示，慈濟宮於4月22、23、24日舉辦首次下鄉行，連續3天媽祖遶境活動，豐原分局同仁在烈日豔陽下全程執行護轎勤務，機動排除各種突發狀況及交通疏導，確保治安及交通的安全與順暢，讓活動圓滿完成，慈濟宮及其信眾給予最高度肯定。

陳誌鋒指出，慈濟宮秉持媽祖慈悲胸懷精神，取之於社會，用之於社會，希望發揮拋磚引玉之效，盡到社會一份責任，更希望磁吸式爆閃燈及停車受檢牌在媽祖的加持下，能保佑警察同仁執勤安全。

磁吸式爆閃燈及LED停車受檢牌發出的燈光非常醒目，警示效果十足，確實能提醒用路人行經路檢點減速作用，豐原警分局特別感謝慈濟宮捐贈，祈望在天上聖母護佑下，轄區治、交安均能平安。

另交通部111年四季交通安全專案第4季執法宣導重點為「非號誌化路口行車安全」，交通事故件數6成發生在路口，其中無號誌路口佔整體路口死亡人數約有3成5。

豐原分局呼籲民眾，駕駛於路口看到「停」標誌或標線、閃光紅燈，請停車確認橫向無來車或行人，再開車。同時也請行人行經路口應「停、看、聽」，勿貪一時之快，警民共創安全行車環境，全面降低交通事故發生，確保人民生命財產安全。