不少人喜歡稱以「麥當當」稱呼麥當勞，一名女網友表示，昨日到麥當勞消費，拿到麥當勞新版紙袋，仔細一看才發現紙袋正中央印「麥當當」３字，令她興奮地說，「麥當勞這次玩真的」，圖文曝光，引發網友暴動，留言中有在麥當勞工作的網友說，該紙袋是世足限定款，袋上印有麥當勞在各國的別名，「麥當當」就是其中之一。

原PO昨（9）日於論壇《Dcard》指出，日前在推特（Twitter）上看到一名網友發文，稱自己的工作和智慧財產權有關，看到麥當勞送件申請「麥當當」為品牌商標，原PO當下以為只是網路流傳的迷因圖（網路流傳的搞笑圖片、影片、文字），並未放在心上。

原PO昨晚到麥當勞消費，拿到新的紙袋，仔細一看發現紙袋中央斗大3個字「麥當當」，令她驚喜直呼「真的好可愛」；女網友說「麥當當」3個字被大家講了好多年，突被官方承認，且還註冊商標，她說「麥當勞這次玩真的！」。

貼文曝光，讓網友又驚又喜，「我也都稱麥當勞為麥當當」、「我超喜歡講麥當當」、「太讚了吧！今天就吃麥當勞」、「麥當當應該只有台灣人懂吧」、「原來麥當勞有認真看網友的留言，太可愛了」。

留言中有在麥當勞工作的網友表示，「麥當當」紙袋是因應世足推出的限定款，用完就沒有了，另外也有其他在麥當勞的打工的人說，這款紙袋上，其他看似亂碼的英文，其實是麥當勞在世界各國的民眾替麥當勞取的別名。

麥當勞表示，為迎接世界盃足球賽，台灣麥當勞昨（9）日起將中杯冷飲杯和部分外袋紙袋，換為世足限定包裝，包裝上集結不同國家／地區的民眾，為他們喜愛的麥當勞所取的暱稱，其中包括台灣人常說的「麥當當」、澳洲民眾暱稱的「MACCA’S」等。另外麥當勞說，商標申請係由麥當勞總部申請，即便是各市場的暱稱，仍會正式申請。