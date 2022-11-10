昨（9）日網路上出現一張找狗仔跟拍縣市長候選人的文件，因偽造國民黨台北市長候選人蔣萬安、台北市議員徐巧芯、立委洪孟楷、立委李德維等人簽名挨告。有網友就在看完該文件後，直接將幾人簽名的出處全部找出來，被其他人大讚超強，連徐巧芯都親自留言道謝。

臉書粉專「無良公關公司」昨晚PO出一份文件，上頭內容稱建議找狗仔跟拍縣市長候選人行程，並針對各種議題潑髒水，增加選民仇恨值，還有蔣萬安、徐巧芯等人的簽名，讓徐巧芯馬上回嗆從沒看過也沒簽過名，並馬上前往警局報案提告。

事後，徐巧芯秀出報案單，透露已完成筆錄，針對無良公關、無良公關公司、謝立聖插畫、杜承哲醫師等提告，罪行分別是意圖使人不當選而散佈謠言罪、偽造私文書罪、偽造署押罪、行使偽造私文書罪及加重誹謗罪。

藍營幾人火速強硬的回擊，讓網友全都大讚「綠營側翼翻車看得很爽」，還有鄉民在看完該張文件後，一次把4人的簽名來源全部找出來，並在PTT發文喊話，支持把這些亂源告倒，除了徐巧芯本人親自留言道謝外，其他網友也笑說「不要浪費才能好嗎，但真的太強了」、「大翻車，怎麼會想到偽造文書」、「希望能把整串產業鏈都揪出來」。