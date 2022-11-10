吟遊歌手克里夫推出首張專輯《好日子hó-ji̍t》。（風潮音樂提供）

吟遊歌手克里夫出道7年終於推出首張專輯《好日子hó-ji̍t》，其中收錄3首台語歌及少見的情歌作品，為父親寫歌、找來母親獻聲，對克里夫來說意義非凡。嘗試不申請補助的克里夫，在台灣各處演出、駐村，存了4年積蓄、耗時3年製作，將每一首作品細細打磨，「不敢稱作品完美，但正如專輯概念，現實總不會一帆風順，只要還有親友、音樂陪伴，日日皆會是好日」。

克里夫唱遍台灣大小角落，其創作靈感往往源於各地的小人物，歌聲中常見迷惘與追尋、大地的堅毅與包容、新住民的異地窘境及記憶中的故鄉。這回卻收錄難得一見的情歌。據克里夫說，有位樂迷藉著他的演出想婉拒一場相親，卻意外發現彼此想法的契合，克里夫就這樣誤打誤撞，全程參與兩人從陌生、交往到結婚的歷程，在2人結婚之時，克里夫為他們譜寫了〈這是我們務實的愛情〉，「能在這樣的時代，過上平凡的日子，已經是一種幸福」，即使沒有太多驚豔的火花，與專輯概念不謀而合。

今年入秋，克里夫的創作路程正好滿7年，「這7年來冷暖自知，如同秋日」，專輯中更邀請媽媽獻唱童謠，起初對錄音感到扭捏的媽媽，其實也很認真看待音樂，一點點走音就要求重來，有著經歲月洗鍊的醇厚聲音，母子歌聲疊合恰恰完整了歌曲意境。克里夫接下來將舉辦巡迴演出，首站會在高流卡夫卡與創作歌手王立共演。