大陸官方10日開出的人民幣兌美元中間價報7.2422，較9日下調233基本點，降幅0.32％。而隨著美元匯價回升，人民幣受壓，在岸價（CNY）10日上午10點前曾經跌破7.26至7.2632，跌逾200基本點。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價10日最新報7.2626，較9日下午4時30分官價收報7.238，跌246基本點；較晚間11時30分最後成交價7.244，走弱186基本點。人民幣離岸價（CNH）10日曾跌破7.27至7.2758，最新報7.2679。

另一方面，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，10日開展了人民幣（下同）90億元7天期逆回購操作，利率繼續持穩在2％。逆回購已連續第二日小幅加量，據此計算，公開市場單日轉為淨投放20億元。

據路透統計，本周共有1,130億元逆回購到期，其中7日到期的700億元占大多數，10日為70億元。