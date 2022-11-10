國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布請辭立委，破釜沉舟決心，外界關注可能參與補選人選，曾在2020年和蔣萬安上演立委「雙帥對決」的前民進黨台北市黨部主委吳怡農，很有可能是這次補選的熱門人選。對此，吳怡農強調當前會全力輔選台北市長、議員候選人，立委補選的事選舉後再說，沒將話說死。

吳怡農曾以新秀姿態，於2020年代表民進黨出戰台北市第3選舉區（中山、北松山）立委，最終獲得9萬9539票，以4成5的得票率敗給當時尋求連任的國民黨立委蔣萬安，而他請辭民進黨北市黨部主委時曾透露將投入2024年立委選舉，自然成為這次補選的熱門人選。

對此，吳怡農表示，他的工作目標不變，會在選前最後兩週全力輔選，讓18歲公民權修憲案過關，同時讓在他主委任內提名的議員成功進到市議會，讓民進黨台北市長候選人陳時中為台北市民服務，至於立委補選的事，選舉後再說。