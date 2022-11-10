35歲陸劇高人氣女星趙麗穎近日驚喜現身直播間，低胸碎花裙的模樣相當美艷，她更在微博上曬出一組同樣服裝的照片。讓不少粉絲直呼「穎寶這造型也太像優雅的公主了吧！」

趙麗穎過去拍攝不少高質量戲劇、電影，在《花千骨》、《楚喬傳》等劇中更是有著不俗的表現。《楚喬傳》更成為了大陸電視史上第一部全網播放量突破400億的電視劇。可見粉絲對於趙麗穎的喜愛。

近日，趙麗穎驚喜現身直播間，和主持人逗趣互動。主持人稱讚她今日的穿搭非常漂亮，還笑說「你今天有點奇怪，怪好看的。」讓趙麗穎忍不住害羞大笑。此外，她的工作室也加碼曬出以同樣造型拍攝的一組照片及影片。帶著耳環以一襲低胸碎花裙現身的她，在照片中慵懶的靠在沙發上，眼神帶點氣勢的看著鏡頭，些微女強人的霸氣不自覺的流露出來，竟和直播中可愛迷人的模樣相去甚遠，展現出在影視圈打滾多年而塑造成的反轉魅力。

趙麗穎曬出身穿低胸碎花裙的照片。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

對此，網友們紛紛拜倒在趙麗穎的石榴裙下，留言直呼「我驚了，這是什麼人間絕色，太像仙女下凡了吧」、「這美貌還讓不讓人睡覺了」、「大半夜看到這個也太讓人心動了。」、「穎寶太美了，工作室再多多努力，放點新圖吧。」