女星陳蔓菲(李宇柔)近期因為不捨女兒當小S女兒許老三的「小丫環」，進而不忘提醒兩人別走太近，引發許多爭議，因此她過往的貼文及影片也紛紛被挖出，其中他曾在節目上透露自己因曾流產高達10次，甚至有次為保住孩子，忍痛無麻醉縫子宮，讓現場來賓聽了相當心疼。

陳蔓菲近日因先前在臉書發文，「不希望女兒和小S女兒許老三成為朋友」，心疼女兒「當小ㄚ嬛陪跳」，引發喧然大波，更有網友找出他過去的貼文，在陳蔓菲 51歲生日，她在文中直接寫下：「為什麼要挑戰一個瘋婆子」，更透露「今天我發飆把女兒的頭髮剃光」、「跟她算總賬」等嚇壞網友。

如今陳蔓菲許多過往的影片被翻出，其中她曾在節目上透露，由於她有習慣性流產，因此求子之路相當不順，她更坦言，流產次數高達10次，其中一次好不容易胎兒保住五個月了，但卻被醫師告知孩子滑出子宮，建議拿掉，這消息當場就讓陳蔓菲相當崩潰。

隨後，她表示，當時為了將孩子留住，甚至讓醫師縫她的子宮口，而為了不影響胎兒，甚至整個手術過程沒有施打麻醉藥，後來手術雖成功，但孩子生下來後狀況相當不好，出生四天後隨即送往重症病房插管，最後只能忍痛讓孩子離開，而艱辛的求子過程，也讓在場來賓聽了難過落淚。