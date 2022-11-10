台中市政府與水利署為解決沙鹿、梧棲、龍井等，海線地區長年淹水問題合作推動「南山截水溝計畫」。（圖／水利局提供）

台中市政府與水利署為解決沙鹿、梧棲、龍井等，海線地區長年淹水問題合作推動「南山截水溝計畫」。水利局辦理下游山腳排水拓寬工程，水利署負責南山截水溝上游延伸段河道新闢，10日全線正式通水達成居民40年的願望。水利局長范世億說，不僅解決港區民眾長年夢魘，亦達成市長盧秀燕「開不了工的要開工，完不了工的要完工」的目標。

范世億說，台中港特定區為陡坡與緩坡交接地帶低窪無法順利排水，歷經民國101年蘇拉、102年潭美、康芮等幾次颱風，嚴重淹水造成民眾財產損失，開啟延宕多年南山截水溝整治契機；在中央和地方通力合作下，一期南山截水溝從龍井與山腳大排匯流口至終點鷺山橋拓寬施工長度約4.7公里；二期從鷺山橋至終點北勢溪，新闢上游延伸段共1.8公里，全長共6.5公里的主河道現已完成防洪通水功能。

范世億指出，「南山截水溝計畫」匡列50億元預算，感謝多位民意代表在中央、地方爭取及支持預算，讓南山截水溝主河道終能順利通水，目前只剩為維持南勢溪和北勢溪河川基流量在匯流處的一些小型分流工程在施工，主河道防洪功能已正式啟動，預計明年汛期前可完成。

水利局表示，南山截水溝計畫是市府重大水利建設之一，整個計畫共分三期，目前已完成一、二期北勢溪下游的全線通水，未來可截流大肚山西側台地逕流，分流沙鹿北勢溪、南勢溪，大幅改善海線地區每逢颱風豪雨易積淹水情形，保障市民生命財產安全。

水利局強調，第三期新闢上游北勢溪至竹林北溪段，整治長度2.9公里，預估所需總經費65億元，市府將會持續向中央爭取經費補助辦理。