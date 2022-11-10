新竹縣竹東鎮一名曾姓里長候選人，在今年8月舉辦鄰里長聯誼餐會，自行加碼8000元，補足與會鄰長用餐及禮物之差額，尋求鄰長支持連任。新竹地檢署接獲情資後，於9日持搜索票8張執行搜索，並同步傳喚涉案者8人到案。檢察官訊問後，予候選人3萬元交保，其餘人則請回。

曾姓里長候選人為了尋求連任，在今年8月期間，舉辦年度里、鄰長聯誼活動，該里共有10鄰，公所僅補助每位鄰長2500元經費。但曾姓里長候選人承辦活動期間，另自費8000餘元，補足與會鄰長用餐、購買市價2250 元雙面穿外套、150元蛋糕之差額，藉以尋求鄰長支持。

新竹地檢署接獲禽資後，由檢察官吳柏萱指揮新竹縣政府警察局竹東分局、法務部調查局新竹縣調查站、移民署新竹縣專勤隊，共同偵辦新竹縣竹東鎮曾姓里長候選人以舉辦餐會、贈送禮品涉嫌賄選案件。

查賄團隊於9日持法院核發的搜索票8張執行搜索，並同步傳喚涉案者8人到案，訊問後，認為曾姓里長候選人涉有違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求賄賂罪嫌，予以3萬元交保，其餘人則請回。