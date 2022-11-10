積極競選連任的台中市長盧秀燕10日開始請假投入選舉，首站到北區元保宮參香，並從此地登上宣傳車出發掃街。（馮惠宜攝）

選戰倒數16天，爭取連任的台中市長盧秀燕10日起請假全力投入選戰，首站從北區的「元保宮」起跑，她表示，自己從省議員、六屆立委到兩屆市長選舉的起點，九次參與選戰都從元保宮起跑，除了保生大帝相當靈驗，她也秉持保生大帝精神守護台中、守護台中市民。

盧秀燕一大早在選舉團隊陪同下，到元保宮參選，並在全場高喊盧秀燕凍蒜聲下，在廟埕發表競選演說。

盧秀燕表示，每次選舉都從元保宮出發，因為元保宮的保生大帝非常靈驗，保生大帝守護百姓健康，這也是她的信念，一定當一個好市長，繼續保護台中市民，這四年當中有三年遇到疫情，她親自主持了超過200場疫情記者會，讓民眾在疫情恐慌中循著市府的各項政策得到安心，遇到危機、解決困難守護台中是盧秀燕的決心。

此外還有老人健保補助、生育津貼、雙十公車等等市民真正需要的福利政策，盧秀燕也承諾在連任之後一樣都不會少，加速建設、完善福利她一向說到做到。盧秀燕最後強調，「我會帶著勝利回來元保宮，讓所有支持鄉親以我為榮。」

最後盧秀燕也搭上「燕子戰車」車隊掃街，沿路向市民朋友問候道早安，把握選戰最後關鍵時刻，秉持一貫的誠懇精神，與鄉親朋友面對面親自懇託、親自感謝。