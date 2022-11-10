新北市長侯友宜昨（9）日在臉書公布了影片《改變的勇氣》的第八部曲，本集的背景是在停用37年、並且已改為自行車道的台鐵舊三貂嶺隧道，他指出，市府這些年努力的把舊鐵路隧道重新改造為自行車道，沿途保留美麗的自然生態，讓所有來到這裡的旅客暢遊在生態與歷史間。

侯友宜介紹，進入已改建成自行車道的舊三貂嶺隧道，下方是蜿蜒流水，隧道上方還能看到偶而出沒的蝙蝠，而出口處的三瓜子隧道則形成一幅鏡面水池倒映的畫面，「完好收攏外頭倒映而來的蒼翠山色，不只給整趟旅程帶來驚喜，更是最美的打卡點」，出隧道後所見到的景色是生氣蓬勃的自然綠植物，疾駛而過的火車與青綠山巒。

侯友宜說明，為減少對生態的干擾，在自行車道開闢的過程中，必須一鏟一釘的徒手敲打，可說是歷經千辛萬苦，才能帶給民眾這耳目一新的自行車道。此地也記載了從日治時期至今的蛻變歷程，從興盛到沒落，再轉型觀光休閒，每個階段都有特殊意義，「改變的一點一滴，需要你我放慢腳步，一起用心感受這矗立於山林間的獨特魅力」。