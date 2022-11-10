在感情中有些人總是抱著玩玩的心態，不斷更換對象，但有些人則十分投入，全力呵護彼此的感情，《科技紫薇網》運勢專欄指出，巨蟹座、金牛座、處女座、天蠍座、摩羯座對待每一次戀愛都會非常認真，只要喜歡上一個人，就會全心全意地的投入並付出。

▍巨蟹座

巨蟹座談戀愛絕不馬虎，他們通常是感情中付出較多的那一方，一談戀愛就會忍不住想很多，例如兩人才剛牽手，他們已經想好未來孩子叫什麼名字，很多人說巨蟹很溫柔，其實是在戀愛中被激發出來的，在巨蟹座的本能中，只要喜歡一個人，就想努力對對方好，只要開始一段戀愛，就想全心全意投入，拒絕速食愛情。

▍金牛座

金牛座談起戀愛不會花言巧語，更不懂如何欲擒故縱，他們不走歪路，通常都是帶著百分百的誠意和想要長久走下去的決心來面對戀情，跟金牛座戀愛的幸福感往往是很實際的，甚至要過很久才能讓另一半體會到，很多人要等到分手後或結婚後，回想戀愛中的點滴，才會驚訝地發現原來他們默默做了那麼多事情；金牛座在感情中不太善於表達，但為了愛情願意調整固執的本性，這就是他們付出真心的證明。

▍處女座

凡事都比別人認真的處女座，在戀愛中也很少抱著玩玩的心態，對他們來說，談戀愛必須要在合適的時機遇到值得的人，更何況需要投入那麼多時間和精力，認真過頭的處女座，一談戀愛就容易變得杞人憂天，總是提前擔心還沒有發生的事情，平時又有各種大小事要規劃要操煩，難怪處女座常常有疲勞過度的傾向。

▍天蠍座

嘴硬的天蠍座通常不願意承認自己對一段感情有多投入，因為讓他們徹底信任和依賴一個人實在太難了，這艱難的滋味只有他們自己了解，對於戀愛的認真，就表現在因為戀愛而上上下下的情緒裡，他們很容易因為對方準備的一個驚喜而心花怒放，連續好幾天心情都爽到起飛，也會因為一次誤會或爭吵，吃不下飯、睡不好覺，看似高冷不好接近的天蠍，在戀愛中卻成了每一個小細節都非常在意的玻璃心。

▍摩羯座

責任感超強的摩羯座，談起戀愛來也會非認真對待，如果不考慮未來，這對他們來說太草率了，雖然心裡還惦記著一堆事，但是仍然能讓對方百分之百感受到愛意並充滿安全感，他們談戀愛的認真，也表現在挑選伴侶上，很少因為一時衝動，就決定與某個人談感情，不過，如果被摩羯座選中了，他不僅喜歡你，還想要永遠跟你在一起。