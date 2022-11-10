韓星效應大激發，歐巴愛用的，我也要。2022臺北網紅節和momo購物網推出專屬限時商場，激起哈韓買氣，朴敘俊曾代言的LG生活健康喜馬拉雅粉晶鹽按壓式牙膏，躍為大夯貨，尤其是獨家團購價的優惠，吸引許多消費者搶購屯貨。

網紅節商場祭出的折扣，不遜於各大電商平台提供的雙11優惠。舉例來說，韓劇《金祕書要怎樣》男主角朴敘俊曾代言的LG生活健康喜馬拉雅粉晶鹽 – 按壓式牙膏系列，限時優惠下殺66折，比某電商平台少了百逾元，粉絲有機會仿偶像擁有一口白牙之餘，也省了荷包。

業者指出，牙齒是每個人的門面，疫情肆虐之下現代人愈發重視口腔保健，除了擁有一口潔白牙齒，也要有好口氣，才能在人際交往時，展現完美自信笑容，給人留下好的第一印象，因此近年牙膏、漱口水的廣告均以亮白牙齒與清新好口氣為號召。

要解決牙菌斑堆積造成的牙周病與口臭等各種問題，除了要掌握正確的刷牙方式，也要選對牙膏。眾明星真心推薦的LG生活健康喜馬拉雅粉晶鹽-按壓式牙膏系列，添加富含多種礦物質，在歐洲被稱為貴族鹽的珍貴喜馬拉雅粉晶鹽，可幫助去除牙菌斑也能為口腔帶來清爽感與淡雅芬芳。瓶身為同類產品少見的按壓式設計，單手即可擠出適量牙膏，兼具時尚感與便利性。

臺北網紅嘉年華現場將邀請明星藝人為LG生活健康商品直播，並於直播中詳細說明Elastine伊絲婷香水洗髮精、ON THE BODY SPA沐浴露、喜馬拉雅粉晶鹽PUMPING牙膏，及PHYSIOGEL潔美淨層脂質安撫修護AI乳霜、層脂質安撫修護AI清透乳霜等商品資訊。

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