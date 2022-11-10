2022臺北網紅節與momo購物網推出限時2個月的專屬商城，祭出全網最低價優惠外，在秋冬換季之際，主打多款保濕護膚品。

網紅嘉年華現場最具人氣的LG生活健康專區，推薦秋冬保濕護膚相關產品力大受消費者喜愛。業者表示，皮膚是人體面積最大的器官，是我們的門面也像是城牆，結構上就如同水泥與磚塊般，由角質細胞與層脂質層層堆疊，對內可以防止水分散失，對外亦可抵禦病原入侵及其有害刺激。秋冬空氣濕度減少，皮膚容易出現乾燥、脫皮、敏感發癢等狀況，無法透過單純的抹油或乳液讓肌膚保濕鎖水。

如何打造如韓劇女主角般的水光肌，在秋冬季節到來時，往往在媒體及各大網路論壇引起廣泛討論。然而皮膚有其獨特的組成成分，若想同時保濕鎖水、抗發炎，還需依照膚況選擇合適的保養品。例如在南韓熱銷、網紅專屬城打67折的PHYSIOGEL潔美淨層脂質安撫修護AI乳霜，就受到愛美女性及網友關注。該產品採用獨家Physiogel BioMimic Technology®，使用富含油酸和硬脂酸的乳油木果油、高度親膚的葵酸三酸甘油酯等，被視為韓星穩定妝容的頭號幫手。

為了讓消費者更了解韓風系商品魅力，臺北網紅嘉年華現場將邀請明星藝人為LG生活健康商品直播，並於直播中詳細說明Elastine伊絲婷香水洗髮精、ON THE BODY SPA沐浴露、喜馬拉雅粉晶鹽PUMPING牙膏，及PHYSIOGEL潔美淨層脂質安撫修護AI乳霜、層脂質安撫修護AI清透乳霜等商品資訊。

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