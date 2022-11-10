台電公司9日於台電台中發電廠舉行「能源轉型起步走 增氣展綠齊廉心」企業誠信研討會，邀集產、官、學討論離岸風電及燃氣發電現況，並推動能源轉型業務，另彰化地檢署檢察官蔡勝浩闡釋「『法』海無邊：採購與廉能」議題，呼籲落實行政透明。

台電公司指出，今年舉辦北中南3場企業誠信研討會，期待透過一系列研討會與各界合作，凝聚私部門反貪腐共識、深化往來廠商之誠信內涵，共同善盡企業社會責任；配合政府能源轉型政策，落實行政透明，持續深化廉政網絡關係，杜絕遭受不當外力干擾，保障重大採購案的進度與品質，維持穩定供電的目標。

台電公司表示，配合政府「能源轉型，綠能先行」政策方向，戮力於發展綠能，積極推動低碳能源轉型、開放綠電及營造友善綠能併網環境，以實際行動支持綠能減碳，共同打造永續綠能家園，並秉持著「誠信、關懷、服務、成長」的理念，將誠信放在首位，致力於強化資訊揭露。

會中安排3場專題演講，分別由台電再生能源處分享「深思熟『綠』：淺談能源轉型」、葉一璋副理事長演說「眾志成『誠』：企業誠信與永續經營」及彰化地檢署蔡勝浩檢察官闡釋「『法』海無邊：採購與廉能」，使現場與會人員對能源轉型及企業誠信都能有認識。

研討會由台電郭天合副總經理揭開序幕，台中發電廠許家豪廠長及再生能源處林明成副處長、彰化地檢署洪家原檢察長、台中地檢署林宏昌主任檢察官、廉政署沈鳳樑副署長、經濟部政風處吳滄俯處長、台灣透明組織協會葉一璋副理事長、調查局航業調查處、台中、彰化調查處站，與再生能源、燃氣發電業務相關廠商等90人一同參與。