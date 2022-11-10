臉書粉專「無良公關公司」昨貼出一份文件，指涉國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，上頭還有國民黨台北市長候選人蔣萬安、台北市議員徐巧芯等人簽名，當事人已赴警局提告，質疑此事是陳時中陣營一條龍式手法。陳時中10日反駁「完全與我們無關」，跟拍、騷擾更不是他們會做的事，強調選舉是要為台北做事，不是為了傷害人而選。

「無良公關公司」9日貼出一份有著蔣萬安、徐巧芯簽名的文件，指出國民黨欲找狗仔跟拍陳時中，準備增加選民仇恨值，隨即遭徐巧芯報警提告。

國民黨立法院黨團今早召開記者會質疑，陳時中競總日前才拋出狗仔跟拍說，沒幾天有親綠粉專流出假文件，彷彿一條龍式的手段，令人懷疑。徐巧芯則指出，「無良公關公司」、「無良公關」曾與民進黨立委林靜儀同框直播，其中一人是民進黨員。

針對上述質疑，陳時中表示，完全與他們無關，希望對手與大家不要跟拍、騷擾別人，並強調選舉要為深愛的台灣與台北多做事，不是要為傷害人而選。

陳時中競選總部總幹事吳思瑤補充，競選總部昨晚看新聞才知道此事，不了解文件從何而來，不清楚事件詳細情形，不便評論。選戰進入倒數階段，一定會有非常多陷阱、正在編寫的劇本，以及正在圖謀的手段，提醒選民慎防，並辨別網路上假訊息。

對於藍營希望協尋「無良公關公司」，她回應，蔣萬安應先尋找日前偷拍陳時中的人是誰，究竟國民黨是主謀還是共犯。