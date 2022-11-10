民進黨台北市長候選人陳時中（中）昨日前往富民市場掃街拜票，沿途向店家和攤商們致意，爭取支持。（郭吉銓攝）

年底選戰剩下不到三週，台灣民意基金會今公布最新民調，選民看好誰當選台北市長？三成九台北市選民看好蔣萬安，一成七看好陳時中，一成三看好黃珊珊；其中反感排行榜，陳42.3％高居第一，蔣19.7％居次，黃11％居第三。

此外，好感排行榜，黃以 51.2％拔頭籌，蔣46.9％居次， 陳31.8％敬陪末座；在無感排行榜，黃以32.5％第一，蔣萬安29.4％居 次，陳時中22.2％居第三。 台北市選民對三個人的平均感情溫度來看，黃59.49度穩坐第一，拿下最佳人緣獎，蔣57度居次，陳時中42.49度敬陪末座。

至於台北市民好感度，台灣民意基金會董事長游盈隆說，從手機加市話及純市話兩種調查方式的結果發現，民意趨勢只在3個百分點以內。傳統純市話調查，台北市選民對陳時中的平均感情溫度是45.28度， 比「市話加手機」調查結果高2.79度。也就是說，不論哪種調查結果都很相近，陳目前被台北市選民打入冷宮，是一個客觀的事實。

民調顯示，38.7％蔣萬安，17％陳時中，13.1％黃珊珊，31.2％很難說、不知道、拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆說，這項發現顯示，多數台北市選民似乎認為蔣萬安當選已成定局；多數台北市選民不看好陳時中，這很可能讓陳絕地大反攻失去足夠的動力；此外，支持度只和蔣差3.2個百分點的黃珊珊，竟然只有一成三的人認為她會當選，非常罕見。

他說，進一步分析，從政黨支持的角度看，民進黨支持者中50.6％看好陳、國民黨支持者中73.7％看好蔣、民眾黨46.4％看好蔣萬安、32.9％看好黃珊珊、中性選民則是二成六看好蔣萬安。

對於台北市選民對陳時中的感覺，民調顯示，31.8％對陳時中的感情溫度是51度以上，22.2％沒感覺， 42.3％49度以下。換句話說，三成二對陳有好感，二成二沒感覺，四成二反感。對陳反感的比好感的多十個百分點。從平均溫度看，台北市選民對陳時中的平均感情溫度 42.49 度。

游盈隆說，這樣的溫度代表台北市選民對陳時中的整體感覺差，簡直就是被選民打入冷宮。從另一個角度看，當六成五台北市選民對陳時中不是無感就是反感時， 無疑是一個嚴重的警訊。

他說，若看得更仔細一點，則有以下發現，一成八對陳時中的感情溫度76度以上，強烈好感、一成四介於51-75度，頗有好感、二成二是 50度，基本上無感、說不上喜歡或討厭，一成介於25-49 度頗有反感，三成二介於0-24 度強烈反感。當三成二台北市選民表示對他有強烈反感，甚至厭惡時，這並不尋常。

從另一個角度看，根據「純市話」調查，台北市選民對陳時中的感覺，二成一對陳強烈好感，一成四頗有好感，二成一無感，一成一頗有反感，二成九強烈反感。

至於台北市選民對蔣萬安的感覺，46.9％對蔣萬安的感情溫度是 51 度以上，29.4％沒有感覺， 19.7％對他的感覺是 49 度以下。顯示台北市選民四成七對蔣有好感，二成九沒感覺，二成反感。有好感的比反感的多27.2個百分點。

他說，從平均溫度看，台北市選民對蔣萬安的平均感情溫度57度。這樣的溫度代表台北市選民對蔣萬安的整體感覺是正面的、友善的、溫暖的。不過，當四成九不是無感就是反感時，也是一個警惕。

細部分析，二成六對蔣萬安的感情溫度強烈好感、二成頗有好感、二成九無感、7.9％頗有反感、一成二強烈反感。

對於黃珊珊的感覺，民意顯示，51.2％對黃珊珊的感情溫度是51度以上、32.5％沒感覺、11％是49度以下。顯示五成一對黃有好感，三成三沒感覺，一成一成反感。對黃好感的比反感的多40.2 個百分點。從平均溫度看，黃平均感情溫度59.49度。這樣的溫度代表台北市選民對黃珊珊的整體感覺是正面的、友善的、熱呼呼的。

細部分析，二成一對黃強烈好感、三成頗有好感、三成三無感、5％頗有反感、6％強烈反感。