民進黨基隆市長候選人蔡適應台北大學博士論文遭檢舉抄襲，但9月2日檢舉至今台北大學仍未公布結果。國民黨今辦記者會呼籲，台北大學不要藉故拖延，應比照其他學校盡速公布審查結果，讓基隆市民能在公正客觀前提下投票。（周志豪攝）

民進黨基隆市長候選人蔡適應台北大學博士論文遭檢舉抄襲，但9月2日檢舉至今台北大學仍未公布結果。國民黨今辦記者會呼籲，台北大學不要藉故拖延，應比照其他學校盡速公布審查結果，讓基隆市民能在公正客觀前提下投票。

國民黨文傳會副主委王鴻薇說，這次選舉有幾個政治人物被檢舉論文抄襲，其中前新竹市長林智堅台大碩士論文被檢舉35天公布結果，中華大學碩士論文被檢舉51天結果也出爐；國民黨立委許淑華逢甲碩士論文被檢舉70天後公布結果。

至於民眾黨立委蔡壁如德明科大碩士論文，也在檢舉後62天結果出爐。但王鴻薇質疑，蔡適應台北大學博士論文被檢舉已經70天，至今仍未完成審定，相較其他學校處理速度，不免讓民眾質疑，是否刻意選前不處理，要拖到選後才公告？

王鴻薇表示，距離選舉投票日只剩下16天，台北大學有義務要公布蔡適應博士論文審定的真相，讓基隆市的民眾能夠在公正客觀的前提下進行投票，呼籲台北大學不要藉故拖延，應比照其他學校盡速公布審查結果。

立法院國民黨團書記長李德維也說，蔡適應博士論文涉嫌抄襲事件被檢舉至今已超過2個月，台北大學應該秉持勿枉勿縱精神，明快完成審定並且公布審查結果，切勿故意拖延到月底選後才公布，這樣對基隆市民是非常不公平的情形。

李德維表示，聽說台北大學已完成審定，但因為太接近選舉投票日，校方準備在選後一周才公布解果，若傳言屬實，台北大學是否刻意袒護蔡適應？

王鴻薇指出，今年幾位被檢舉論文涉抄襲政治人物中，蔡適應最特殊，論文採「馬賽克式」抄襲，規避論文比對系統審查，要人工一段一段的檢視才能看出端倪，是一種不誠實做法，且被踢爆的還是「博士論文」涉抄襲，嚴重程度更勝他人。

王鴻薇更揶揄，當蔡適應嘴巴喊「抗中保台」同時，博士論文中卻出現逐字抄錄維基百科、中國百度網資料情形，嘴巴說不要身體倒是挺誠實，但博士論文竟引用內容農場，這樣還有博士論文的學術價值？

國民黨青年團前總團長呂謦煒補充，蔡適應博士論文涉嫌使用大陸百度百科、read01等內容農場來路不明、可信度低資料，甚至還抄襲新聞報導、金門大學學生學業報告也沒有註明出處，有很大的抄襲疑慮，作為博士的學術能力堪慮。

呂謦煒更點出，蔡適應博士論文內容還涉抄襲台灣PTT實業坊文章而未註明出處。蔡適應不僅是基隆高中假校友，現在難道是台北大學假博士？一個連博士論文都要抄內容農場跟大學生報告的候選人，怎還有臉以博士名義招搖撞騙？

李德維也說，在這次基隆市長選戰中，蔡適應以「都市計劃博士」為競選主軸宣傳，所以蔡的博士論文審定結果對基隆人是很重要的事情，基隆市民有權利盡速知道真相。