推動台南市逐步成為運動城市，台南市第1座建置在國立高中職校的「南區全民運動中心綜合球館」今天啟用，將原台南高商體育館3樓逾350坪空間，重新規畫可供羽球、籃球、排球等運動的場地，明年開放社區共享，體育局也已著手規畫於此打造14米高攀岩場，將是台南首座標準攀岩場。

目前台南除了已興建完成啟用的永華國民運動中心，以及設於遠東科大的新市全民運動中心外，還有即將興建的新營區、安南區、永康區全民運動館，市府日前也加碼宣布，將規畫興建第4及第5座全民運動館，將台南打造成運動城市。

體育局長陳良乾表示，這次與柏辰國際南商運動生活館合作成立「南區全民運動中心綜合球館」，是體育局成立後，第2個與學校合作的運動場館，體育局積極推動全民運動，同時也盤點真理大學、首府大學等大專院校運動場館，在不影響教學情況下，善用校園既有運動設施，於各區學校普設全民運動館，提供市民優質的運動場域。

南區全民運動中心綜合球館各項場地收費比照國民運動中心收費，平價開放給市民朋友一起入館運動。柏辰國際董事長許志成說，場館周一至周五白天提供學生使用，晚上開放外界使用至10點，周六、周日也全天候對外開放，採線上預約制，租借費率比照永華國民運動中心，讓市民能享受優質平價運動空間。