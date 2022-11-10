新北歡樂耶誕城即將於11日開城，今年再次和迪士尼公司合作，新板、府中兩大燈區範圍包含市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園和府中商圈；新北市交通局表示，活動區域周邊交通動線及停車場均實施管制，籲請民眾利用大眾運輸來參與這一年一度耶誕饗宴。

交通局長鍾鳴時在開城前，率隊勘查燈區範圍相關交通管制措施，他指出，歡樂耶誕城自明天開城後到明年1月2日活動期間，為保持板橋文化路、縣民大道、中山路等主要幹線順暢，警察局將加強取締沿線違停車輛，提高重點違規路段巡邏頻率，交控中心並視主要燈區道路範圍車流量及行人量機動調整號誌秒數。

為避免排隊等候進入市民廣場停車場的車輛回堵影響縣民大道行車秩序，縣民大道、新站路口往土城方向於活動期間每日下午3時至晚間11時禁止左轉新站路，請用路人提前由漢生東路或至下一路口民權路左轉。

停車場部分，活動區域內的市民廣場地下停車場、特專三停車場、民權立體停車場等，與府中商圈周邊的府中立體停車場、府後立體停車場及板橋國小地下停車場，將實施滿場及出入口管制，嚴禁車輛占用道路排隊停等入場，請配合駛離。

另考量市民廣場人潮眾多，市府周邊人行道於每日下午4時至晚間11時禁止騎乘自行車，請改以牽引通行，單車族請配合改走外側車道。捷運板橋站1號出口YouBike租借站因配合公車站上下乘客，於歡樂耶誕城活動期間暫停營運，另市民廣場旁新站路站及新府路站於平日下午3時至晚間12時止暫停車輛借還；其中市民廣場旁的YouBike新站路站及新府路站於12月10、11日演唱會期間則提早自中午12時起至晚間12時止暫停借還。

民眾可多利用公車或搭乘捷運環狀線及板南線至板橋站，或選擇將車輛停放環狀線沿線周邊停車場，再轉乘環狀線至板橋站，也可以利用板南線至府中站參加活動。