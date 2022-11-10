大雅一名退休失智校長走失，警方積極找到人。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大雅區8旬王姓退休校長，因患有失智症，常認為要上班而出門，日前趁家人不注意溜出門後不知去向，警方沿街尋找，終於在300公尺外找到人，所幸身體無不適。

大雅警分局指出，大雅派出所巡佐黃建銘、警員張弘誼日前執行巡邏勤務時，接獲王姓民眾稱其父親患有失智症，早期曾擔任國小校長，退休後常誤認要去上班而獨自外出，7日中午11時許，趁家人不注意外出後不知去向，身上未攜帶手機無法聯絡，故報案請求協助。

警方接獲後，立即調閱住家附近監視器畫面卻仍一無所獲，研判王民應沿著監視器死角朝中山路方向走失， 2員不放棄沿街查看，終於在離住家300公尺外路口發現王翁，幸身體狀況良好，警方立即攙扶其至巡邏車上休息，並協助將其載返回住處，家屬看到家人平安歸來，不斷向警方道謝。

大雅派出所所長賴克温呼籲，家中長輩如高齡患有失智情形者，要多多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，若失去聯絡亦勿慌張，只要發覺親屬已行蹤不明即可向警方報案協尋，並請記得攜帶親人最近的生活照片及告知警方失蹤人當時之穿著、肢體特徵、慣用語言、攜帶物品等特徵。