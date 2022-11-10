九合一選舉隨著縣市首長請假投入選戰，正式進入白熱化階段。新北市長侯友宜今（10）日請假第一天就前往蘆洲，除了市場掃街、廟宇參拜之外，更力挺18歲公民權修憲複決案。侯友宜表示，首站選擇蘆洲的原因，正是因為當底很多跟他一樣從南部上來打拼的民眾，就像是他的故鄉一樣。
今天是侯友宜正式請假投入選戰的第一天，行程首站就前往蘆洲，侯友宜說，三重、蘆洲很多南部來的「出外人」，充滿人情味，對他而言就像是故鄉一樣，尤其菜市場是他長大的地方，有著滿滿的回憶，來到蘆洲感受人的感情、人情味以及傳統的力量，選舉就是從感情最濃厚的故鄉、人情味最緊密的地方好好一起拚。
侯友宜也強調，四年來對三蘆有滿滿的期待，很多的建設都在進行中，像是蘆南蘆北的開發、銀河灣計畫、蘆洲醫院、第二運動中心、五泰輕軌、30億的科技圖書館等，另外新北第二行政中心也將落腳三重，讓溪南溪北都有各自發展領域，也讓三蘆地區未來為健康、快樂、現代化、有希望的城市。
對於請假遭對手林佳龍批評，何時請假不重要，因為早已處於競選狀態，是公私不分，還酸「貪心」要選市長又要選2024總統，侯友宜則回應，請假是按選舉辦法規定，最重要的是現在在選的是2022新北市長，畢竟選舉是短暫的，過程還是要好好做事，過程中也會不斷告訴市民，這4年來做了什麼，未來還會做什麼，所以希望選民可以幫他拉票、催票、投票。
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