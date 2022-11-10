國民黨台北市長候選人蔣萬安上午宣布辭去立委專心拚選舉，立委投入年底百里侯選戰都被問到這個問題，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳表示，黨中央會有整體考量，立委是人民投票選出，是秀芳對彰化民眾的承諾，不會因為選縣長就讓監督政府的力量消失，

黃秀芳強調，重要的是當一個立委要像立委，當一個縣長要像縣長，過去4年縣政空轉，彰化好像沒有縣長，鄉親都說要改變，秀芳也準備好承擔，要帶領彰化大步向前走。