出於國家安全和敏感技術流向北京的擔憂，德國政府在周三阻止了中國對國內兩家半導體製造商的潛在投資。

德國政府表示，已經否決了瑞典公司Silex收購位於德國Dortmund市的Elmos晶片廠交易；而Silex為中國賽微電子的子公司。

另外據消息人士透露，德國政府同時也阻止了中資企業對於巴伐利亞邦的ERS電子(ERS Electronic)的投資。ERS電子發言人說，目前沒有出售該公司的計畫，但該公司一直在探索從中資公司獲得投資的選項。

中國的賽微電子表示，對此一決定深感遺憾，並將研究細節，決定下一步行動。該晶片開發商和晶圓製造商在提交給深圳證交所的申報文件中表示：「公司將繼續對汽車晶片產業及相關業務持樂觀態度，並予以重視」。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)在上周訪問中國。德國一直評估對華政策，尤其在今年俄烏戰爭爆發之後。烏克蘭戰爭凸顯了德國對俄羅斯天然氣的嚴重依賴。

德國經濟部長哈貝克(Robert Habeck)在聲明中說：「當涉及重要基礎設施，或是當技術有可能流入到非歐盟國家的買家時，我們必須密切審視企業的收購行為」。

「特別是在半導體產業，保護德國和歐洲的科技和經濟主權，對於我們來說非常重要。當然德國現在是、將來也仍將是一個開放的投資目的地，但是我們也並不天真」。

哈貝克也在公布決定後對新聞媒體表示，中國正在採取「一種深思熟慮的戰略方式，來影響知識發現和生產控制，特別是在半導體和微晶片製造領域」。

中國外交部則表示，並不知曉Elmos和ERS電子的具體投資情況，但中國政府鼓勵國內企業在海外展開雙贏的投資合作。