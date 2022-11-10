日月光投控(3711)10月營收641.71億元，年增21.66%、月減3.72%，優於預期；前10月營收5576.26億元，年增23.97%。雖然面臨消費性晶片庫存修正壓力，封測稼動率略有下滑，但EMS電子代工事業承接來自蘋果iPhone 14、 Apple Watch 8、 AirPods Pro 2等SiP訂單，加上車用及工控等相關訂單佳。

日月光投控10月營收仍年增2成以上，帶動單月營收創同期新高並歷史次高紀錄，前10月營收同創歷史同期新高，其中封測事業(ATM)營收332.10億元，創單月歷史次高，月增2.2%、年增9%，而較8月的325.04億元，月增2.17%。

外資連4日大買超近2.2萬張，日月光周三衝上兩個半月新高價，惟周四大盤頹勢，高檔賣壓出籠，周四盤中暫跌0.69%，不過跌幅相較台股有撐。

日月光認為，半導體的庫存調節窘境會延續到明年上半年，不過從客戶需求狀況來推估，明年度營收仍有望維持今年水準，明年營運可望回復正常季節性循環。法人預估第一季傳統淡季效應，營收估季減高個位數(5-10%)，仍可望優於整體產業表現，其中網通跟車用持續表現得宜其他領域。

展望今年，法人預估，日月光投控第4季整體業績力拚較第3季持平，封測事業(ATM)第四季營收估略低於第二季水準，電子代工服務(EMS)第四季營收則可望略高於第三季水準。

資本支出方面，日月光投控日前法說會則認為，今年資本支出將會下修約1成。