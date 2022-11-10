高端疫苗去年7月通過緊急使用授權（EUA），當時專家會議中，18人同意、1人要求補件再議、1人投下反對票。今年11月3日的審查會議中，則有14名專家一致通過，認定高端具有疫苗保護力，EUA得以延長。衛福部至今未公開審查名單，不過衛福部長薛瑞元透露，此次會議的委員中，有12人是同樣的，上次投下反對票的委員這次沒有參加。

國民黨立委徐志榮今質詢時表示，高端疫苗近期引發外界關注，原因是高端目前沒有被世界衛生組織（WHO）承認，導致去日本的民眾還要接受PCR採檢、股票暴起暴落被懷疑牟利，另一原因則是我們採購了500萬劑，先前逾期銷毀120萬劑，本月18日可能還有幾十萬劑被銷毀，等於銷毀量達3分之1。高端1劑要價800多元，算回去的話，每劑等於1000多元。

徐志榮表示，日前他詢問薛瑞元，高端EUA第1次、第2次的審查，委員是不是同一班人，當時部長不假思索地說不是同一班。對此，薛瑞元表示，他要做一點修正，EUA審查委員是從人才庫找出，第1次是這些人，第2次會議有些委員無法出席，我們也認為需要增加某些專長。

由於指揮官王必勝周一表示，2次會議未必是同樣的人，徐志榮今進一步向薛瑞元確認。薛瑞元透露，其中有12位是同樣的。至於第1次投下反對的委員，他自己不願參加，因此未出現在第2次的名單中。

時代力量立委陳椒華呼籲公開審查委員名單，國會議員表決也要公開，接受社會檢驗，且衛福部其他的審查委員都有公開，這會令社會大眾沒有信心，違反民主操作，衛福部不要因小失大，把制度破壞掉。

薛瑞元對此回應，我們接地氣一點好不好，公開的話沒人要來做委員，我已經徵求委員意見，他們的意見就是這樣。「拜託欸，吃個飯就被人起底，然後在網路上攻擊，有誰敢公開？社會的事實就是如此」。他謝謝委員的提醒，但實務上該怎做他們自有分寸，也問過委員意見。

至於疾管署大數據報告的倫理爭議，薛瑞元說，他擔任過人體試驗審查委員會（IRB）主委，2012年衛生署曾公告，公務機關執行法定職務，不用審查。