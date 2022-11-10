英王查爾斯和王后卡蜜拉為了幫已故母親，也就是女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的雕像揭幕，周三造訪約克（York）市，和民眾互動時，1名抗議者至少向他們扔了4枚雞蛋。
據《每日郵報》（Daily Mail）和BBC新聞網9日報導，投蛋的抗議者是23歲的約克大學學生塞威爾（Patrick Thelwell），他曾是約克市議會的綠黨（Green Party）候選人。而他投蛋後，隨即被4名警官制伏在地上，但仍大吼道，「這個國家是建立在奴隸的鮮血上！」
不過，旁觀的民眾則反吼回去說，「天佑吾王」，還有「你真無恥」。錄影顯示，當查爾斯在和約克市政要打招呼時，有4枚雞蛋飛越身邊，接著墜落在地，而他則環顧了一下四周，雖然看到地上的碎雞蛋，但卻幾乎不動聲色。
據說查爾斯和卡蜜拉抵達約克市後，便受到市長、當地政要和穿著古裝的音樂家列隊迎接。但就在查爾斯夫婦一一和他們握手寒暄時，群眾中突然有人發出大大的噓聲，緊接著兩顆蛋飛越政要頭上，隨後落在查爾斯腳旁，而他只是低頭看了一眼。
還有一顆蛋離市議員的頭很近，似乎惹毛了他。從影片上看來，塞威爾共扔了4顆蛋。
不過，查爾斯夫婦似乎不受影響，繼續走動，停留了6分鐘，和在頓卡斯特（Doncaster）等了兩個半鐘頭的數百名當地民眾握手寒暄。儘管遇到飛蛋伺候，但查爾斯仍大讚，在約克郡受到「熱烈歡迎」。
近來一些大英國協成員國對英國，還有王室成員在買賣奴隸中的角色發出與日俱增的質疑。今年稍早，當威廉和凱特造訪加勒比海，就有活躍分子要王室道歉，並要他們支持王室為以往實施的奴隸制度賠償。
文章來源：Moment King Charles and Queen Consort are pelted with eggs by protester in York: Green Party candidate and XR activist shouts 'this country is built on blood of slavery' as he targets royal couple on walkabout before being hauled away by police
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