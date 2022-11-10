查爾斯與卡蜜拉訪約克市遇飛蛋襲擊

英王查爾斯和王后卡蜜拉為了幫已故母親，也就是女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的雕像揭幕，周三造訪約克（York）市，和民眾互動時，1名抗議者至少向他們扔了4枚雞蛋。

據《每日郵報》（Daily Mail）和BBC新聞網9日報導，投蛋的抗議者是23歲的約克大學學生塞威爾（Patrick Thelwell），他曾是約克市議會的綠黨（Green Party）候選人。而他投蛋後，隨即被4名警官制伏在地上，但仍大吼道，「這個國家是建立在奴隸的鮮血上！」

不過，旁觀的民眾則反吼回去說，「天佑吾王」，還有「你真無恥」。錄影顯示，當查爾斯在和約克市政要打招呼時，有4枚雞蛋飛越身邊，接著墜落在地，而他則環顧了一下四周，雖然看到地上的碎雞蛋，但卻幾乎不動聲色。

據說查爾斯和卡蜜拉抵達約克市後，便受到市長、當地政要和穿著古裝的音樂家列隊迎接。但就在查爾斯夫婦一一和他們握手寒暄時，群眾中突然有人發出大大的噓聲，緊接著兩顆蛋飛越政要頭上，隨後落在查爾斯腳旁，而他只是低頭看了一眼。

還有一顆蛋離市議員的頭很近，似乎惹毛了他。從影片上看來，塞威爾共扔了4顆蛋。

查爾斯與卡蜜拉訪約克市遇飛蛋襲擊

The guy who tried egging King Charles appears to be Patrick Thelwell, former Green Party candidate... pic.twitter.com/mhgsVuJPHr — Guido Fawkes (@GuidoFawkes) November 9, 2022

不過，查爾斯夫婦似乎不受影響，繼續走動，停留了6分鐘，和在頓卡斯特（Doncaster）等了兩個半鐘頭的數百名當地民眾握手寒暄。儘管遇到飛蛋伺候，但查爾斯仍大讚，在約克郡受到「熱烈歡迎」。

近來一些大英國協成員國對英國，還有王室成員在買賣奴隸中的角色發出與日俱增的質疑。今年稍早，當威廉和凱特造訪加勒比海，就有活躍分子要王室道歉，並要他們支持王室為以往實施的奴隸制度賠償。