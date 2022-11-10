美國期中選舉選情膠著，目前共和黨尚未如先前預期拿下參、眾兩院多數席次，路透社指出共和黨冀望「紅色浪潮」淹沒民主黨的美夢破碎，其中共和黨對墮胎議題的保守態度以及川普，是選情不如預期的2大戰犯，甚至有分析師指出，選民現在真的「受夠」川普了。

路透社報導，當喬治亞洲的馬修．尼爾森（Matthew Nielsen）與蜜雪兒．尼爾森（Michele Nielsen）夫妻檔投票時，經濟議題並非他們的首要考量，他們只想要守住墮胎權，以及避免候選人對前總統川普的依賴。

33歲的馬修說：「如果有人要我投給共和黨人，那OK，但他們最好不要提到墮胎及川普。」

這對夫妻過去曾投給共和黨及民主黨人，這回他們投給了民主黨籍參議員華諾克（Raphael Warnock）。

選前各大全美民調顯示，比起墮胎議題，民眾更在意飆漲的油價與通膨問題，因此共和黨相當有信心拜登的低支持率及民眾對通膨的怒火能讓他們順利掌控參眾兩院，就連民主黨內部在選舉前夕都坦承，過度押寶墮胎議題、忽略通膨失策了。

不過選舉當日的出口民調及選民的訪問卻顯示，雖然民眾仍相當關切通膨，但守護墮胎權也同等重要，這個結果讓民主黨人也相當訝異。

路透社分析，墮胎權議題是共和黨選期不如預期的2大原因之一。（資料照／路透社）

■守住墮胎權就在選票上

報導指出，美國最高法院6月推翻1973年保障墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決時，撼動了民主黨的基本盤，導致登記投票的選民激增，同時也推動部分中間選民轉而支持民主黨候選人。美國民眾必須要先在居住地登記後才具有投票資格。

曾擔任民主黨顧問的利奧波（Jared Leopold）分析，「哪一黨更生氣通常決定了期中選舉的結果，這也是為什麼往年多是執政黨落敗」，不過今年墮胎議題「打亂」了這個定律。

根據艾迪生媒體研究機構（Edison Research）的出口民調，過去期中選舉中不會投給執政黨的中間選民，今年投給民主黨的人反而更多，其中主要為女性選民。

艾迪生民調顯示，整體來看，31%選民表示最重視通膨，27%最重視墮胎議題，犯罪及移民問題分佔10%。此外，今年女性選民稍稍多過男性選民，女性選民最重視的議題又以墮胎權為主，比通膨多出了5個百分點。

民調顯示，今年投給民主黨的女性選民達53%，45%投給共和黨，雖然較2020年拜登比川普多出的15%女性選民票數還少，但女性選票至少幫助民主黨避免輸更多。

最高法院推翻「羅訴韋德案」後，民主黨資訊公司「TargetSmart」追蹤到，除了4州外，新登記選民中女性多過於男性。

守護墮胎權也在各州地方選舉中持續發酵，包括宣誓要保住墮胎權的密西根州民主黨籍州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）順利連任，密州選民也投票批准將保護墮胎權寫入州憲法，肯塔基州選民也投票否決從州憲法中移除守護墮胎權的公投。

部分選民今年投票時甚至超越紅藍考量，內華達大學（University of Nevada）18歲女學生萊特（Sydney Wright）表示，自己是保守派，但她今年投給了民主黨人，因為墮胎議題。

萊特也表示她受夠了川普的舉動及對墮胎的立場，希望共和黨2024年不要再推派他征戰總統大選。

美國共和黨期中選情不如預期，川普熱潮退燒了嗎？

■選民受夠川普了

不只萊特，許多選民也表示不想再看到川普。艾迪生民調數據顯示，58%對川普態度負面，39%持正面態度。

37歲的鳳凰城選民萊莉（Nyasha Riley）說自己支持共和黨，但今年因為墮胎議題及川普，她投給了民主黨候選人，她認為共和黨現在變得太極端了，「那是驅使我的原因。」

賓州一名資深共和黨官員表示，川普力挺的知名外科醫師奧茲（Mehmet Oz）意外在賓州參議員選戰中敗給民主黨人，顯示川普支持的候選人更難在像賓州這樣的搖擺州獲勝，「這個州現在已經受夠了川普。」

65歲的賓州選民塔巴特（Jonah Talbatt）說，自己過去都投給共和黨，不過他現在非常積極地參與對抗川普、共和黨不實訊息的活動，他認為這件事比經濟更重要。