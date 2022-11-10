據香港電台報導，香港前行政長官林鄭月娥卸任後接受大陸媒體《南方網》專訪，重提2019年反修例事件。她表示，仍然相信當時進行修例是正確的，目的是履行國際義務，防止香港變成逃犯天堂，但由於當時維護國家安全的制度未建立，國民教育沒有做好，加上有外部勢力干預香港事務，因此當時在各項因素影響下，爆發那一場風暴。

林鄭月娥表示，當時得到來自大陸中央的支持，包括關心她是否失眠，還告訴她不用怕，中央永遠是香港最堅強的後盾。她說自己是講信用的人，不會逃跑。提到家人受到壓力時，林鄭月娥語帶哽咽表示，家人受到有形和無形的壓力，孩子在學校受到不明是非的人的人身攻擊。至於丈夫如何支持她，林鄭月娥表示「基本上不說話」，形容丈夫的支持是不用說話的境界，總之在身邊陪伴她。

林鄭月娥說，擔任行政長官的5年，經歷很多挑戰，她帶領香港在「一國兩制」方面經歷深度探索過程，未來希望有機會在大陸的重點大學講解「一國兩制」。她表示，卸任後這幾個月來，有另一角色，就是擔當家庭主婦，需要煮飯，最喜歡到街市買新鮮肉類蔬果，形容自己很享受這種生活，希望可以做回一個普通人。