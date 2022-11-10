「姐姐」謝金燕出道30年，外型亮眼、擁有一雙大長腿的她，父親更是秀場天王豬哥亮。儘管這些年以電音歌曲走紅，但由於粉絲發現五官常有變化，始終甩不開整形疑雲，近日就有網友在臉書社團放上謝金燕從少女到老去的照片，直喊：「這不是我熟悉的謝金燕」，甚至有人被嚇到說：「標準的整到爸媽都認不出來」

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文寫下：「這不是我熟悉的謝金燕，但不得不說是真的蠻正的哈哈」，可見謝金燕早期以清純形象示人的臉孔，一路轉變到電音天后的艷麗性感，然而17歲就參加電視台「美腿皇后」選拔出道的她，對比現在的五官似乎有驚人反差，惹來大批網友砲轟：「完全失去她的特色，變成一般整型網美臉了，可惜」、「猜猜哪位才是真正的謝金燕」、「最主要是朝天鼻整了差很多」、「整到都不認識了，喜歡她原來的樣子」、「還是原來的謝金燕比較適合好看！現在是整過頭了」，不過也有人幫她緩頰：「姐姐都快五十了，跑醫美有問題嗎？」、「只是慢慢符合現況的審美觀. 每個時期都很漂亮」、「車禍毀容過，有錢整一下不行喔」，掀起不小的討論。

這不是我熟悉的謝金燕 但不得不說是真的蠻正的哈哈😆 由鍾嘉偉發佈於 2022年11月9日 星期三

早期的謝金燕是在1989年參加節目《歡樂週末派》奪下美腿后冠出道，儘管這幾年大多在歌唱領域耕耘，但其實她早期是一名演員，經典電影《新七龍珠》裡就有她的身影，清新樸素的鄰家少女打扮擄獲不少粉絲的心，1991年她曾遭遇一場死亡車禍，不僅腦震盪、右臉割傷等傷勢十分嚴重，甚至醫生一度評估需終生坐輪椅，所幸她靠著意志力花費2年時間復健，後來2010年專注在電音歌曲後聲名大噪，如今還是舞台上最耀眼的明星。