民進黨桃園市黨部第2度署名發黑函夾報和塞市民信箱，張善政10日痛陳民進黨奧步惡劣到沒有極限。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市黨部2度署名發文宣塞信箱，控國民黨桃園市長候選人張善政當統派政黨顧問，張善政10日痛陳民進黨奧步惡劣到沒有極限，感嘆綠營從蔡英文總統帶頭，一昧跑選舉，對「台版柬埔寨」憾事無動於衷，「每天跑輔選，我們的治安就更危險！」

民進黨桃園市黨部今再度以夾報方式，散布「再怎麼善良，這些事情都不應該發生」的文宣到市民信箱，控訴國民黨桃園市長參選人張善政當涉嫌詐騙的致公黨最高顧問、涉嫌賣假藥的經濟黨總顧問，背面則是鄭運鵬和所有議員候選人的照片，這也是繼9月初散布「5736萬稅金用抄襲拼貼報告領走」後，2度以文宣方式攻擊張善政。

「民進黨奧步已經是沒有極限的惡劣！」張善政感嘆，從先前網路上的網軍抹黑，到實體世界裡面塞信箱，從台北到桃園，真的讓市民看到民進黨這次選舉選風敗壞，簡直沒有極限。

話鋒一轉，張善政說，新北市警方近日破獲台灣版的柬埔寨案，很多求職的年輕人被騙，光是桃園就破獲30幾位年輕人受害，手被上手銬、甚至被施暴凌虐，這個新聞看在心裡真的是非常非常的難過。

「每天在跑輔選，我們的治安就更危險！」張善政說，鄭文燦身為地方父母官，鄭運鵬身為立法院法制委員會立法委員，還有蔡英文總統、蘇貞昌院長，「你們難道都無動於衷，還一昧的在跑行程嗎？」，他認為，民眾真正期待的是一個安和樂利，可以放心的治安環境，而不是看到行政首長一個個勤於跑選舉，這不是民眾的期待。