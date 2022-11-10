2022九合一選戰進入倒數，民進黨高市議員候選人湯詠瑜10日發布新競選影片，內容述說她決心由執業律師投入選戰的心路歷程，向選民表露最真實的自己，展現出作為法律人不為個人、奉獻一己並鼓勵伸張正義的良心，百位律師更化身應援團，力挺湯詠瑜進入議會殿堂。

影片中，湯詠瑜接獲服務案件，有位母親因小兒子罹患癌症、腦中風，已歷經5年化療、復健，如今將上小學，而社會局補助依規定只能到滿6歲為止，未來補助若未順利接上，可能會造成生活困難，讓她相當心疼。湯詠瑜表示，法律正義除了是她一生的志業，也是家族的傳承，希望帶著這股堅毅的精神前進議會為市民來打拼、爭取相關權益。

湯詠瑜指出，該競選影片完整記錄她從投入參選至今要為市民服務堅毅不變的決心，感謝所有站出來相挺的法律人及民眾，收到的溫暖都是她繼續打拼的動力。希望大家支持湯詠瑜進入議會，讓她為基層發聲。

高市議員康裕成也力挺同為律師的台大學妹，康裕成指出，擁有台灣與美國紐約州雙律師的湯詠瑜願意投入基層服務非常難得，若她能進入議會，問政會更有力。

此外，劉思龍、林嘉柏 、邵允亮 、葉婉玉、陳旻沂 、林孟乾 、徐豐明 、任進福、湯東穎、湯金全等百位律師也公開於社群上串聯湯詠瑜的競選宣傳影片，法律人集結成為湯詠瑜「實力堅強的應援團」。