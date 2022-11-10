重現古香路，雲林縣西螺福興宮太平媽起駕至北港朝天宮會香。（西螺福興宮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣西螺鎮福興宮太平媽10日展開「虎虎太平 · 再現笨港」會香之旅，重現60年前古香路，前往北港鎮朝天宮會香，4天3夜時間將行經雲林縣元長鄉、嘉義縣新港鄉，沿途拜訪各宮廟，13日回鑾福興宮安座，許多信眾已備妥香案，準備參拜媽祖祈求平安，同時見證1甲子前的古香路盛況。

會香之旅由福興宮董事長楊文鐘、雲林縣長張麗善等人共同主持，台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤等友宮負責人到場與會，共同點燃起馬炮，恭迎天上聖母起駕，希望藉此為全台民眾祈福，祈求國泰民安，疫情早日消退，讓大家安居樂業。

楊文鐘表示，近百餘年來，西螺福興宮曾於1920年至笨港進香，後來又於1960至1962年連續3年進香，時隔60年，希望可以透過再現古香路，重現早年信眾無私為媽祖服務的精神，同時也將拍攝全紀錄典藏影片留予後世，見證各宮廟的永久情誼與媽祖信眾的虔誠之心。

福興宮表示，為了此次古香路之旅，全體董監事仔細參酌1甲子前的團隊編組、路關與會議紀錄，逐一拜訪古香路上的每間友宮、村落，10日遵循古禮舉行上轎典禮起駕，當天晚上駐駕元長鄉鰲峯宮、11日晚上駐駕新港奉天宮、12日晚上駐駕北港朝天宮，13日回鑾西螺市區遶境賜福。