警方於烏日區中山路一段，逮捕涉嫌開槍的范姓男子到案。(警方提供)

以為友人來訪上前致意 對方搖窗開槍竟誤會一場

后里區45歲舒姓男子等人，昨天深夜在三豐路三段726巷旁，空地喝酒聊天，一名駕駛黑色賓士轎車男子開往該處；舒男誤以為是友人來訪，遂前往打招呼致意，遭該男子搖下車窗持槍射擊1發當場濺血。警方上午循線逮捕開槍的范男到案，供稱他訪友行經該處誤判舒男等人是前來挑釁，才開槍後離去。警方偵訊後，依傷害及違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送台中地檢署偵辦。

警方指出，舒男被對方持疑似空氣槍射傷，送往台中榮總醫院醫治；舒男右眼下方瘀青流血，警方旋即趕赴現場處置。警方事後透過「以車追人」找到賓士車主，但車主到案後，供稱開槍是另一位友人，警方循線展開追查開槍嫌犯。

大甲警分局偵查隊兵分多路追緝，今天上午11時許，循線於烏日區中山路一段，逮捕涉嫌開槍52歲的范姓男子，並起獲作案的空氣槍1枝。警方表示，經初步瞭解范男與被害人等並不認識，昨天深夜開車到后里訪友，到達現場時誤判舒男等人是來挑釁，方持空氣槍射擊1發後離去。

警方表示，此起暗夜槍擊案，雙方並不認識，舒男等5、6人誤認為范男是友人來訪；范男誤判舒男等人，仗著人多勢眾見他「落單」前來挑釁，方搖下窗持槍朝舒男開槍後離去；全案偵訊後，將依傷害及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

警方於烏日區中山路一段，逮捕涉嫌開槍的范姓男子到案。(警方提供)