台中市大坑步道3米高的入口意象9日啟用。（台中市觀旅局提供）

台中市大坑步道3米高的入口意象9日啟用，觀旅局長韓育琪主持儀式。（台中市觀旅局提供）

台中市大坑步道是熱門的休閒去處，台中市長盧秀燕上任3年多來，市府已投入超過3億元經費，改善大坑風景區休憩環境及行銷推廣，大幅提升步道整體安全性及觀光服務品質，9日更在人潮最多9、9-1及10號登山步道交叉處，啟用3處高達3米、色彩鮮明的大型入口意象，讓大坑步道以嶄新面貌迎接登山客，吸引許多遊客拍照打卡。

台中市觀旅局長韓育琪指出，此次在9、9-1及10號3個步道入口，分別設置色彩鮮明入口意象，讓3條步道更具獨特性與鑑別度，登山遊客能夠更加明確知道登山路線，並搭配景觀綠美化及山形意象，創造大坑全新打卡熱點及民眾合影留念的場域，吸引旅客加深對步道的印象，打造步道門戶新面貌。

盧秀燕上任3年多來，市府已投入超過3億元經費，包含新建登山步道364m、公廁2座及平台3處；整建登山步道3975m、公廁8座及涼亭15處。今年市府也持續編列超過4500萬元，改善大坑風景區各項遊憩設施，像是風動石公園、1號體訓場整建，及預計年底完工的3-1號步道，也積極打造無障礙友善公廁，將持續提升步道休憩環境品質，創造大坑觀光永續發展。

交通局於11月5日起增開週末66路副線公車，可從捷運松竹及舊社站搭乘，前往大坑1、2、3、9-1及10號步道，提供登山遊客更便利的交通方式，共同創造大坑觀光永續發展，為台中幸福宜居城市再加分。

觀旅局表示，台中在地企業為認養大坑登山步道共盡心力，讓大坑風景區這座台中的後花園越來越漂亮，未來也持續由櫻花建設、總太地產、台中日光溫泉會館、麗明營造、矽品精密等企業，與市府一起攜手維護登山步道的環境品質。