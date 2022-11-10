台灣民意基金會今公布最新民調，台北市的最新藍綠基本盤，二成七是綠營認同者，藍營三成一、三成四中性選民。藍認同者比綠多四個百分點。目前台北市藍綠勢力比率是 1.14：1，藍稍佔上風；此外，除了35-44歲，綠軍在所有其他年齡層認同者都比藍軍少；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這對綠軍是一個嚴重的警訊。因為35歲以下年輕選民不像過去狂熱支持綠軍，甚至比認同藍軍的人還少。

至於台北市選民的政黨支持傾向，21.2％民進黨，20.2％國民黨，19.7％民眾黨，3％時代力量，1.7％台灣基進，1.2％親民黨，2％其他政黨合計，29.4％沒特 別支持哪一個政黨，1.6％不知道。換言之，二成一支持民進黨，二成支持國民黨，二成支持民眾黨，二成九中性選民。

他說，民進黨、國民黨與民眾黨在台北市已經是三分天下的局面，民進黨支持者略多於國民黨支持者一個百分點，略多於民眾黨 1.5 個百分點，彼此勢均力敵。當這三黨都推出自己的候選人時，中性選民的動向將舉足輕重。

最新民意顯示，台北市選民中，綠軍中，深綠 9.2％、淺綠一成八， 藍軍中，5.6％深藍，二成五淺藍；游盈隆說，當代政治科學有一個定律就是，「當其他條件一樣時， 政黨認同將決定選舉結果。」 當這次台北市長選舉出現綠藍白三足鼎立局面時，直覺上，對綠軍有利，所以選戰輸贏的重點將是「比較候選人評價與選舉議題攻 防」。

進一步分析，在大學及以上教育程度者中，藍綠基本上平分秋色。過去高教育程度選民多數挺綠的情況似乎已經是昨日黃花，而大學以上教育程度選民在台北市人口中有46.9％。

此外，從省籍族群看，河洛人三成一是綠軍，二成五藍軍，三成五中性選民；客家人二成五綠軍，三成七藍軍，二成八中性選民；外省人一成一綠軍，五成四藍軍，三成一中性選民；顯然綠軍在佔台北市人口約六成八的河洛人中，並沒有絕對的優勢。

從政黨支持看，民眾黨支持者中四成三理念與主張較接近國民黨， 一成三較接近民進黨，三成六中性選民。游盈隆說，這項發現具體說明了民進黨在台北市陷入苦戰的一個重要原因，當民國兩黨社會支 持度旗鼓相當時，民眾黨多數挺藍，造成整體台北市選民政黨認同 向藍傾斜。從這個角度看，如果說民眾黨支持者中有近半「白皮藍 骨」，應該是貼切的。

政黨支持度調查進一步分析，民眾黨在20-44歲選民中已全面輾壓民進黨與國民黨，可以一黨抵兩黨45-54歲選民中，民眾黨也領先國、民兩黨5到7個百分點；民、國兩黨在55歲以上選民中擁有相對優勢，兩黨社會支持模式頗相近，較受年長選民青睞。

從省籍族群看，河洛人中25.9％民進黨，16.5％國民黨，18.9％民眾 黨；客家人25.2％民進黨，29.8％國民黨，18.9％民眾黨；外省人3.8％民進黨，29.1％國民黨，28.3％民眾黨。由此可見，一向在台灣政治過程中具關鍵地位的省籍族群因素，這次並沒有發酵。

此外，台北市選民是否關心這次市長選舉結果，27.6％非常關心，39.7％還算關心，22％不太關心，5.7％一點也不關心，5.1％沒意見、不知道、拒答。距投票日三個禮拜左右，在電視辯論後，選情已有白熱化跡象。