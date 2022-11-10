46歲的好萊塢女星瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）在電影《金法尤物》（Legally Blonde）中的甜美傻大姊形象深植人心，當年她演出電影時才25歲，如今20年過去，她的外貌與打扮依然保有當年的少女感，她日前宣傳自家服裝品牌時，一身粉色造型猶如《金法尤物》的扮相，勾起粉絲們滿滿回憶，驚呼她20年都沒變。

瑞絲薇斯朋在2015年創立服裝品牌Draper James，主打青春活潑的田園風格，以碎花、格紋元素打造一系列色彩繽紛的服裝，而她自己就是最佳模特兒，每次品牌一出新品，不論是洋裝或是泳裝她都率先示範，完美駕馭各種青春少女風格的服飾。

最近Draper James為Kohl's百貨推出獨家系列，瑞絲薇斯朋為了宣傳這款包包特地拍攝影片，她以兩套桃紅色洋裝搭配這款同色系包包，這款從頭到腳都是桃紅色，再加上一頭金髮的甜美模樣，完美還原當年電影的《金法尤物》中的經典造型，粉絲們紛紛被勾起回憶，直呼好想再重溫一次電影。