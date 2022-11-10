身邊有些朋友常把沒錢掛在嘴上，花錢時也斤斤計較，但必要時刻卻可以生出一大筆錢，有如隱形富豪，《科技紫薇網》運勢專欄指出，金牛座、巨蟹座、處女座、摩羯座、天蠍座常會表面喊窮，私下卻已經存了不少錢。

▍金牛座：省錢、存錢雙管齊下

金牛一向務實，對金錢十分看重，若他們手邊沒有錢心裡就會不踏實，他們喜歡為自己訂立存錢目標，然後為了達到這個目標而賣力賺錢、努力存錢，因此，當看到他們用錢不夠大方，誤以為他們窮時，其實私底下可是非常會存錢的。

▍巨蟹座：努力賺錢謹慎花錢

沒有安全感的巨蟹，他們喊窮不是喊著好玩而已，而是真心覺得自己不夠富裕，只要沒有達到內心的積蓄門檻，就無法放過自己，必須不斷鞭策自己繼續努力賺錢、小心謹慎花錢，當然，他們之所以會這樣，主要原因都是為了給自己在乎的另一半、深愛的家人，一份幸福美好的生活。

▍處女座：殺價成癮、存錢成精。

處女座只要一有進帳，就把它們分到不同戶頭，專款專用，量入為出，自然存得到錢，他們特別厲害的是，很計較錢一定要花在刀口上，殺價功力一流，不會像買菜大嬸那樣只計較幾塊錢，他們會把挑剔的天性發揮得淋漓盡致，既然要殺，就殺大筆的，會說到賣家都開始懷疑自己的商品，不得不降價售出。

▍摩羯座：善用規劃、活用軟體

永遠把計畫擺第一的摩羯座，不但是工作狂，對於支出開銷也非常有自制力，他們能夠客觀列出薪資與開支細項，制定出完整的存錢計劃，然後找一套功能強大的記帳軟體，讓每一筆進帳和開銷一清二楚，他們會嚴格落實自己訂定的存錢計劃，一旦有超出計畫以外的開銷，便會再三檢討與調整，可說是存錢達人。

▍天蠍座：穩定投資、保守為王。

天蠍座的金錢慾望非常旺盛，他們渴望有錢有權，但又不想讓大家看透企圖心，他們偏好以基金、保險的方式，分月分年支付，長期下來便能累積一些錢財，由於這種保守型的投資方式不會有太大的起伏，表面看不出什麼變化的他們，私底下默默投資、儲蓄，早已獲得好幾桶金。