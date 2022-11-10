桃園市楊梅區一名56歲張姓男子，日前在網路上認識在國外戰地醫院工作的女子，2人透過線上交往後，女方以甜言蜜語誘騙張男有包裹要寄回台，要他代墊運費24萬元，張男昨赴郵局欲匯款，所幸行員機警通報警方到場勸說，張男才成功守住這筆錢。
楊梅警分局指出，草湳派出所昨日上午接獲埔心瑞塘郵局報案，稱有人遭詐騙正要匯款，請警方到場協助。巡佐徐力耘、警員李彥賢趕赴現場了解，原來是張男在網路上認識自稱在戰地醫院工作的女子，2人透過網路交往，女方以甜言蜜語誘騙張男稱有包裹要寄回台灣，但要先支付運費，請張男先代墊24萬元。
張男因戀愛沖昏頭便到郵局匯款，所幸行員關懷提問發現異常隨即報警，經員警苦口婆心勸說、舉相關案例說明後，張男才明白這是場騙局，成功守住辛苦存下的積蓄。
警方呼籲，現今網路發達，交友方式多元，不法份子籍此方式誆騙詐財案件層出不窮，網路交友應謹慎，別被網友單方面的說詞沖昏頭，避免賠了錢財又傷心，若有疑慮也可撥打165反詐騙專線或110報案求證。
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