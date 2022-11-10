SOGO忠孝館針對Apple iPhone 14推出低於市價的超級優惠，忠孝館Apple iPhone 14Pro，售價3萬4900元起，現再折2000元，有民眾凌晨5點就前來排隊。（吳奕萱攝）

居住台北的33歲民眾王先生，昨（9日）晚間10點就來排頭香搶購蘭蔻聯名熊熊公仔。（吳奕萱攝）

居住於桃園的20歲民眾王小姐，今（10日）凌晨四點就來排隊搶購蘭蔻聯名熊熊公仔，拿到第2名。（吳奕萱攝）

蘭蔻2022年限定周年慶滿額贈品「寶寶粉迷你行李箱」吸引20歲女性消費者今（10日）搭乘第一班捷運來搶購。（蘭蔻提供）

SOGO台北館周年慶今（10日）開打，打出史上最強回饋，今早11點開館前就有破千民眾於忠孝館外排隊等候，其中正門排頭香的是居住台北的33歲民眾王先生，昨（9日）晚間10點就來排隊，為搶SOGO忠孝館獨家的蘭蔻聯名「LANCÔME x [email protected]潮裝限定版」的贈品實體熊熊公仔。

蘭蔻2022年與知名藝術潮玩品牌聯名，由日本設計師赤司龍彥創立的[email protected]庫柏力克熊，與蘭蔻攜手推出「LANCÔME x [email protected]潮裝限定版」，不僅換上超萌的商品限定包裝外，還有實體庫柏力克熊公仔。在SOGO蘭蔻專櫃消費滿6萬元就可贈送，限量僅5隻，吸引消費者漏夜排隊。

排隊第2名的則是居住桃園的20歲王小姐，與友人則是凌晨4點來前來排隊，搶到第2名。此外，於忠孝館後門化妝品的人潮，還有為了蘭蔻宇宙最夢幻「寶寶粉迷你登機箱」滿額禮，則有20歲女性消費者搭第一班捷運前來搶頭香。

另今（10日）還有SOGO忠孝、復興館針對Apple iPhone 14推出低於市價的超級優惠，忠孝館Apple iPhone 14Pro，售價3萬4900元起，買就贈SOGO商品券2000元，限量20台；復興館今（10日）限定Apple iPhone 14 256G，售價3萬1400元起 ，買就贈SOGO商品券2000元。居住台北的32歲民眾徐小姐則於凌晨5點就來搶頭香，和同行家人分散於其他地點排隊。