大型隧道帳搭配野營家具，營造戶外風格之臨時服務區。（東勢林管處提供）

八仙山國家森林遊樂區營造更貼近自然、融入環境之臨時服務區。（東勢林管處提供）

東勢林管處為提供民眾多元化森林生態遊憩體驗，10日起辦理八仙山國家森林遊樂區遊客中心改裝工作，遊客中心進行休館，預計於明年農曆年前重新開放。東勢林管處表示，特別於遊客中心外搭設臨時服務區，施工期間，服務將不打烊。

八仙山國家森林遊樂區鄰近谷關風景區，為中部地區最容易親近生態旅遊地，為致力因應氣候變遷保護地球生態，朝向淨零碳排、振興竹產業及提升國產材自給率目標，將運用國產木竹材進行遊客中心展示區更新，融合遊樂區內資源特色及人文歷史，規劃友善、永續、生態等展示主題，並改善服務動線，及提供更舒適的空間。

東勢林管處表示，為維持遊客中心服務項目正常運作，特別於遊客中心外搭設臨時服務區，服務時間比照原遊客中心開館時間，即每日上午8點至下午5點，歡迎民眾多加使用。

東勢林管處提到，為讓臨時服務區在空間景觀及視覺元素串連下，貼近自然、融入環境，設計上跳脫以往臨時服務區使用簡易3米頂棚帳、四周罩透明膠布、擺折疊桌椅方式，而是運用「風格露營」手法，搭設大型隧道帳，擺設野營家具，營造滿滿戶外風格，讓臨時服務區與周圍森林自然景觀有著更直接的關係，連工作人員進入臨時服務區後，都忍不住驚嘆「感覺都來了！」