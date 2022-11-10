年底九合一選舉進入最後倒數階段，一份最新台北市長民調顯示，國民黨候選人蔣萬安以29.8％支持度奪冠，無黨籍黃珊珊以26.6%居次、民進黨陳時中則以21.8%排第三。但最近總統兼民進黨主席蔡英文其實正加大相挺陳時中的力度，近一周至少親自站台輔選3次，廟口開講更幾乎每場必到，如此賣力拉抬下陳民調卻反被黃超車，引發各界熱議，有網友更直言：「蔡英文成票房毒藥了嗎？怎麼越幫越慘啊？」

台灣民意基金會今（10）日公布關於台北市長最新民調，其中詢問「這次市長候選人中，比較出名的有陳時中、蔣萬安、黃珊珊、蘇煥智和童文薰。如果明天投票，您會投給誰？」蔣萬安以29.8％支持度領先，其次為黃珊珊的26.6%、陳時中的21.8%、尚未決定11.9%、其他、不知道、拒答為9.1%、無黨籍童文薰為0.4%、台灣維新蘇煥智為0.3%。

翻開蔡英文臉書，截至今日周四，蔡已親自為陳時中輔選至少3次，包括7日的台北中山區大直植福宮、9日的台北市信義興雅福德宮、9日的台北市萬華區楊聖廟三場廟口開講，本周幾乎陳的廟口開講她都有親自站台支持；本周臉書更有高達4篇發文與陳有關，相挺之情可見一斑。

蔡英文的積極輔選卻反讓陳時中民調被黃珊珊超車，掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「蔡英文成票房毒藥了嗎？怎麼越幫越慘啊？」「蔡英文真的還是別到處輔選了，越輔越弱」、「蔡英文的執政很多挺綠的都不滿，看到她更不想投」、「蔡英文＋陳時中，兩個都讓人沒動力投票」、「蔡英文臉書現在超猛，每天狂Po政治文，完全沒在演」。