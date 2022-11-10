34歲香港女星白雲（本名：白雲鳯）因有35E傲人上圍和甜美臉蛋，被封為香港波神，近期她到大陸考了美人魚潛水教練執照，還跟「40億千金」蔡頌思合辦香港水下表演藝術協會，表示想發揚這項藝術的她，最近更曬出自己扮美人魚的辣照，可見她改染一頭金髮，貝殼內衣完全遮不住她的渾圓胸型，仙氣四溢的辣照引來網友笑說想捕一隻美人魚回家養。

敢穿敢秀的白雲6年前和曾參選香港先生的江俊霖結婚，今年4月兩人傳出觀念不合低調離婚，有一說是指婆家不滿她愛秀性感，索性要求兒子和白雲離婚，對此，白雲澄清公婆沒有對她不好，「之前我喜歡潛水，他們還叫我去考張潛水教練證」，至於是否恢復單身，她卻沒有說明。

白雲近來常曬出遊山玩水的照片，熱愛潛水的她最近還考上了美人魚潛水執照，更砸錢辦了香港水下表演藝術協會，表示想要讓這門藝術變得更專業，就去考了執照，準備授課教人，透露已經排好課程，每天早上9點半上課，一天要上課4到6小時，從理論到實際練習，強調自己是玩真的。

近日白雲曬出自己扮美人魚辣照，寫下：「剛從大海爬上來，找個人帶我看盡這人世間繁華冷暖吧」，當起美人魚潛水的最佳代言人，她不僅妝髮講究，連造型都特別設計，可見她貝殼型肚兜內衣上身，巧妙遮住兩點，下半身僅穿了薄紗短裙，大露雪白美肌，讓粉絲興奮回：「藍色大海配迷人的美人魚」、「妳金色頭髮也好看」、「真。美人魚」、「一定要捕捉回去慢慢照顧」。