六都中僅台南仍沒有捷運，捷運進度備受關注，也屢成為選將攻防的話題。交通部政務次長胡湘麟日前南下指出，經整體估算，藍線一期最快2024年開工，爭取連任的市長黃偉哲如順利連任，任內將見證台南第一條捷運動工。

交通局強調，去年底提報捷運整體路網後，已獲中央審查同意核定，將分優先、長期二階段推動建置高架單軌系統，優先路網共規畫6條路線、全長99.6公里，為台南未來百來發展奠定重要交通基礎。

交通局長王銘德指出，立法院財政委員會7日偕交通部、財政部、國發會代表實地考察台南鐵路地下化延伸至永康及台南先進運輸系統藍線一期、藍線延伸線及深綠線的規畫進度及後續經費需求，會中也提出希望藍線一期最快將能在2024年開工。

他說，目前第一期藍線進入綜合規畫階段，9月已提送交通部審議，綜合規畫送交通部審查後再送行政院核定，原本期程可能要到2025年才動工，立委郭國文日前邀立法院財政委員會會勘，要求交通部盡快完成，待行政院核定後，即可進入設計階段，接著進行總包，預估8年完工。

王銘德說，第一期藍線路線規畫串聯永康區、東區及仁德區重要交通節點、藝文中心與購物商場，路線長度約8.39公里，全線共設置11座高架車站及1座維修機廠，採高架單軌系統，營運初期規畫採仁德線與文化中心線兩種運行模式，透過平實轉運站與綠線轉乘往府城生活圈，仁德線則串連沙崙綠能科學城與台南科學園區兩大產業引擎，另文化中心線則與高雄捷運銜接。

交通局指出，除了第一期藍線已將綜合規畫報告送交通部審議，藍線延伸線的可行性研究也於7月提報交通部審議，目前正配合相關審查意見修正，為加快腳步，也已啟動綜合規畫作業。

此外，串聯高捷的紅線則正在辦理可行性研究期末作業，預定年底提報交通部審議；串聯府城核心區的綠線正在辦理可行性研究修正作業；南科、沙崙二大科學園區的深綠線已完成可行性研究發包作業，預定明年完成可行性研究作業；府城、南科間的黃線將著手推動相關規畫作業。