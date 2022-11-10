為了對抗大漲的通膨，韓國央行選擇跟聯準會一樣的政策，那就是大力調高利率。不過，後遺症卻一個個浮現，房價大跌就是其中之一。因此，韓國政府趕緊再搬出70多億美元救援計畫，來拯救當地哀鴻遍野的房地產。

韓國政府10日表示，將讓國有韓企擔保10兆韓元，約73億美元來確保這項融資計畫可以執行，希望能幫助一直跌價的房市止血。其實，韓國政府早在10月對其它產業就有類似的救援行動，現在則是對房地產提供10兆韓元金援。

韓國江原道地方政府，日前因傳出對樂高樂園所擔保的債務償還有困難，一度造成韓國股債市場大幅震盪。因此，韓國中央政府10月下旬宣布，將投入高達50兆韓元來穩定金融市場以及浮動的人心。

壓倒韓國房地產最後一根稻草，就是當地頻頻上升的利率。據悉，韓國房價包括大首爾地區，已經創下10年左右最大跌幅。由於韓國央行再度升息的機會很大，故韓國房地產業者以及相關產業投資人，各個都是人人自危。