友威科(3580)今年營收自5月以來雙位數年增，外資緩步增加持股，近期公司股價挑戰季線和半年線反壓。今年上半年友威科EPS為2.01元。今年前10個月友威營收8.3億元，年增39.5%。

友威科技成立於2002年，投注真空濺鍍製程技術及鍍膜系統設計及開發，以PVD(濺鍍、蒸鍍、蒸濺鍍)、CVD(PECVD、MOCVD、ThermalCVD)、乾式蝕刻設備 Dry etching(ICP、RIE、Ion beam、Micro wave)技術本位出發，與客戶共同討論開發新應用，共同研究薄膜特性、製程硬體開發、可提供測試樣品、量產系統規畫、自動化設計、並可現有設備改造、功能提升，另提供專業客戶服務團隊可以滿足全方位一條龍的需求。

友威科技服務產業跨足3C電子產業、PCB產業、鞋業、太陽能產業、光學產業、半導體IC產業、封裝產業、觸控產業、生物科技產業、車用零配件產業、LED產業、水五金產業等。

友威在去年度濺鍍代工營收續創新高。濺鍍設備部分，則維持109年度營運策略，持續擴展半導體相關真空蝕刻設備及濺鍍設備之市佔率，因半導體供應鏈受美中貿易戰及地緣政治之影響，晶片成為重要的戰略物資，加上近年物聯網、AI、5G、雲端運算及電動車等新興產業興起，皆使半導體產業迎來一波超級擴張期，友威亦受益於半導體需求大增及長期耕耘半導體產業成果。

友威科110年的股東權益報酬率為15.8%，資產報酬率為9.25%。