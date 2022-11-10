杏一(4175)2022年第3季稅後淨利達4,025萬元，EPS1.13元，創八季度來次高紀錄，前3季稅後淨利為1.57億元、EPS4.33元，不僅超越去年全年業績，更創杏一上櫃以來最佳獲利表現。

杏一10月營收5.75億元，較去年成長2.21%，累計前10月營收為59.38億元，較去年成長11.06%，亦創歷史新高紀錄。

杏一指出，近一兩年受到疫情影響，醫院人潮減少，門市業績下滑，今年以來，隨著疫情逐步解封，醫院型門市業績持續回穩，加上防疫相關商品需求穩健增長，挹注今年前三季業績已超越去年全年。

杏一全台門市已突破300家，除醫院型門市業績穩健成長外，社區藥局積極拓展中，為的是持續服務回到社區的出院病人，可就近滿足在醫療器材或保健食品的需求。杏一表示，社區型門市將以藥局為主，除提供醫療器材，也同時提供處方箋服務，因而將持續對外招募優秀的藥師加入團隊，一起服務民眾。

杏一近期從消費者習慣發現，糖尿病患者受疫情影響而減少至醫院，因而忽略測量頻率的重要性。本月適逢聯合國世界糖尿病日，杏一也將持續衛教民眾血糖管理與定期監測的重要性。

據最新國民健康署國民營養健康調查2017至2020年結果顯示，有3成以上的民眾不知道自己罹患糖尿病。由於糖尿病初期沒有明顯症狀，多數人常等到出現多吃、多喝、多尿或體重減輕時，才發現自己有糖尿病。