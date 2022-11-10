國民黨桃園市長候選人張善政讚蔣展現替台北市民服務的決心。(蔡依珍攝)
國民黨桃園市長候選人張善政讚蔣展現替台北市民服務的決心。(蔡依珍攝)

國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布請辭立法委員，同黨桃園市長候選人張善政讚蔣展現替台北市民服務的決心，至於對手鄭運鵬，張善政說，鄭運鵬跟蔣萬安不一樣，要鄭自己去決定。

蔣萬安展現破釜沉舟、一定要贏的決心，今宣布正式請辭立委職務，全心全意全力為台北打拚，帶領台北重新啟動。

張善政今跑行程時，大讚蔣萬安辭立委顯示他選市長要替台北市民服務的決心，他也提到，鄭運鵬立委跟蔣萬安立委不一樣，「這個決定要他自己去決定！」

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